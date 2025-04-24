Президент Владимир Зеленский уволил главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко. Соответствующее распоряжение главы государства №44/2025-рп от 17 апреля обнародовал Офис президента.
"Уволить Мрочко Романа Николаевича с должности начальника Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, Романа Мрочко назначили начальником ХГВА в марте 2023 года.
15 апреля правительство поддержало проекты Указов Президента Украины об увольнении Владимира Артюха с должности председателя Сумской областной государственной администрации и Артема Лисогора с должности председателя Луганской областной государственной администрации.
В то же время чиновники поддержали решение о назначении председателем Луганской ОВА - Алексея Харченко, председателем Сумской ОВА - Олега Григорова.