Украинская сторона ценит помощь Германии, отметил глава Минобороны.

Украинские Вооруженные силы получат в январе 2022 года от правительства Германии мобильный госпиталь.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Благодаря нашим партнерам в январе 2022 украинские вооруженные силы получат мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это", – написал министр.

По его информации, с 2014 года более 160 украинских военных прошли лечение в Германии. Всего с 2014 года Германия предоставила более 13 миллионов евро на финансирование товаров медицинского назначения и оборудования.

Читайте такжеЦель – один миллиард: в МИД хотят увеличения ежегодной помощи США для УкраиныРанее временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин заявила, что США передадут Украине больше оборудования и оружия в случае продолжения агрессии Российской Федерации.

Она напомнила, что только в этом году Штаты предоставили украинскому государству помощи в сфере безопасности на 450 млн долларов, а с 2014 года передали Украине более 2,5 млрд долларов.

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