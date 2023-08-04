Бунт Пригожина превратил президента РФ в слабого дедушку-параноика - испуганного, но и мстительного, заявил Вадим Скибицкий.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сравнил путинскую систему власти с "Жигулями" без зеркал, но с ядерной боеголовкой в багажнике.

Об этом сказал Скибицкий в эксклюзивном интервью северомакедонскому изданию Civilmedia.mk, говоря о последствиях 36-часового бунта группы наемников Пригожина 24 июня, который показал трещины в путинской "машине".

"Да, путинская техника имеет трещины, коррозию. Это кремлевские "Жигули", у которых нет зеркал и в багажнике есть ядерная боеголовка. Восстание Пригожина показало не только трещины, но и неспособность российского диктатора удержать руль", - отметил Скибицкий.

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Он напомнил, что за 36 часов боевики сбили 8 единиц российской военной авиации, погибли несколько десятков военнослужащих, в том числе пилоты. Одновременно вагнеровцы едва не захватили ядерный объект "Воронеж-45".

"Как говорится, почувствуйте разницу: чекистский главарь, который строил имидж на браваде "топить террористов в унитазе", превратился в слабого дедушку-параноика – испуганного, но и мстительного, о чем свидетельствуют чистки в российской оккупационной армии, начавшиеся после восстания "Вагнера" с целью выявления и наказания тех, кто поддерживал Пригожина", - сказал Скибицкий.

Он отметил, что восстание поддержали не только отдельные представители военной элиты России, но и рядовые российские жители, о чем свидетельствует перехваченное военной разведкой Украины сообщение МВД РФ.

"В секретном документе даются закрытые рейтинги симпатий к Путину и Пригожину, а для российского диктатора они неутешительны", - продолжил Скибицкий.

Относительно угрозы Российской Федерации применить ядерное оружие, по словам представителя ГУР, это расценивается как проявление шантажа и запугивания.

"Считаю, что вероятность того, что Путин воспользуется "красной кнопкой", является низкой, в том числе из-за позиции официального Пекина, который публично высказался против применения ядерного оружия. И даже если такой сценарий гипотетически допустить, это не позволит агрессору выиграть войну, но это будет последний день существования России", - сказал Скибицкий.

Он также сказал, что террористическая группировка "Вагнер" на поле боя в Украине нанесла больше проблем, чем регулярная российская армия. Наемники Пригожина действительно были более подготовлены и боеспособны.

Режим Путина на грани краха: что говорят эксперты

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов считает, что процессом войны против Украины в России руководит уже не кремлевский диктатор Владимир Путин.

Израильский журналист Цви Зильбер предположил, что отправными точками для окончательного краха режима Путина станет потеря Крымского моста, а тем более оккупированного Крыма.

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