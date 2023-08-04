Диктатор еще дает какие-то распоряжения, но вряд ли они доводятся до полного исполнения, считает эксперт.

Процессом войны против Украины в России управляет уже не кремлевский диктатор Владимир Путин, а чекистская мафия. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопрос, остановится ли война, если Путин "исчезнет".

"Сегодня чекистская мафия управляет процессом, уже не Путин. Путин, может быть, какие-то распоряжения дает, но вряд ли они доводятся до полного исполнения. Например, я больше, чем уверен, что Путин отдал приказ расправиться и с Пригожиным, и с "Вагнером" (после мятежа – УНИАН)", - отметил Жданов.

По его мнению, скорее всего, чекистская мафия сейчас максимально нагнетает обстановку для того, чтобы принудить Запад к переговорам о завершении или разруливании вооруженного конфликта.

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"Запад это прекрасно понимает", - сказал эксперт.

При этом он акцентировал внимание на том, что поставки вооружения Украине не прекращались и идут "по графику".

Путин может получить новый ордер на арест от Гааги - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, Международный уголовный суд может выдать новые ордера на арест президента России Владимира Путина за преступления ЧВК "Вагнер".

По словам председателя МУС Петра Гофманского, новые ордера на арест зависят в первую очередь от действий прокурора Международного уголовного суда.

Отмечалось, что Путин признал, что группа боевиков полностью финансировалась из российского бюджета. И именно это заявление открывает новые возможности для прокуроров расследовать массовые военные преступления боевиков "Вагнера" и проводить прямую связь между этими преступлениями и руководством России, включая Путина.

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