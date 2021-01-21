У американской политики в отношении Украины будут три главных приоритета.

Новый президент США Джо Байден шесть раз посещал Украину за 8 лет своей работы на посту вице-президента в администрации Барака Обамы. За весь этот период он постоянно и откровенно поддерживал украинский процесс проведения реформ и искоренения коррупции.

К сожалению, после того, как время администрации Обамы закончилось в 2017 году, Украина сделала серьезный шаг назад. Но президент Байден теперь имеет возможность продолжить с того места, где он остановился четыре года назад. Об этом в статье для Atlantic Council пишет президент American Chamber of Commerce в Украине Энди Хандер. Это означает, что США могут укрепить свою поддержку, чтобы вернуть страну на путь реформ. В следующие 4 года Байден может сыграть историческую роль, помогая Киеву искоренить коррупцию и раз и на всегда вырваться из-под олигархического контроля.

Читайте такжеThe Guardian: Байден начнет борьбу с Россией, и линия фронта будет в УкраинеПора для украинской трансформации наступила уже давно. Украина - не бедная страна, но ее люди среди беднейших в Европе. После десятилетий бесхозяйственности правительства и кумовства миллионы украинцев покидают Родину, чтобы работать за границей. Прямые иностранные инвестиции остаются мизерными. Процесс, запущенный с большой помпой в 2015 году, должен был сократить политическое влияние украинского олигархического класса. Но дело не зашло далеко.

Олигархи продолжают лоббировать законы, которые дают нечестные преимущества их бизнесу. Они владеют главными СМИ в стране и доминируют над молодой украинской демократией. За это иностранным инвесторам очень трудно конкурировать в стране. Нефункциональность Украины играет на руку Кремлю, который не хочет, чтобы соседняя страна стала образцом перехода от авторитаризма к демократии для всего постсоветского пространства.

Россия ведет гибридную войну против Украины с 2014 года. Наступление, которое продолжается до сих пор, включает все: от военных операций и кибератак до экономического давления и неутомимых волн умышленной дезинформации. Неудивительно, что Москва часто находит понимание с украинскими олигархами, образуя с ними союз с целью сорвать реформы.

Читайте также"Погружены в войну": Байден заявил о желании вернуть веру в "силу демократии"Предшественник Байдена Дональд Трамп часто проявлял интерес к Украине, но по плохим причинам. Он ни разу не побывал в стране за четыре года своего президентства. Поэтому появилась надежда, что в американо-украинских отношениях будет перевернута новая страница. И что администрация Байдена поможет Украине наверстать потерянное время.

Главными приоритетами для команды нового президента в украинской политике должны стать остановка российской агрессии, сокращение коррупции и сдерживание олигархов. Подход "трех P" ("people, product, process - люди, продукт, процесс) к сокращению коррупции был бы прекрасным началом с акцентом на предотвращение, раскрытие и наказание коррупционных действий. Никто не должен быть выше закона.

Украинские олигархи больше всего боятся правосудия в США. Один из них, например, имеет проблемы с американским законом из-за обвинений в отмывании денег. А другой борется с экстрадицией в США, где его обвиняют во взяточничестве и рэкете. Они знают, что Америка жестко придерживается верховенства закона. И большинство украинцев тоже этого хотят.

Самой сложной частью любой успешной политики в отношении Украины будет задача разобраться с Россией. В этом году исполняется 30 лет со дня провозглашения украинской независимости после распада СССР. Владимир Путин считает, что конец Советского Союза был "величайшей геополитической трагедией 20-го века". Россия до сих пор пытается перечеркнуть вердикт 1991 года. Она категорически отказывается мириться с идеей успешной и демократической Украины, которая больше не входит в сферу влияния Кремля.

Читайте такжеБайден обещает, что США на международной арене будут сильным и надежным партнеромПосле распада СССР Украина стала третьей крупнейшей ядерной державой мира. В 1994 году она добровольно отдала свой арсенал и подписала соглашение о ядерном нераспространении в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и России. Москва нарушила эти обещания, устроив вторжение в Украину: сначала в Крым, а потом на Донбасс. США теперь должны пересмотреть гарантии, данные в 1994 году, и начать действовать.

Несмотря на разочарование предыдущих трех десятилетий, есть ряд причин оптимистично смотреть на украинское будущее. За все эти годы многие американские и международные компании стали успешными в Украине. Печенье Oreo, кофейные машины Nespresso, детали к автомобилям Mercedes, BMW и Volvo, и даже колеса поездов лондонского метро - все это сделано в Украине. Украинские IТ-компании конкурируют на международном уровне в то время, как многие крупные компании разместили свои R&D-центры в стране. Даже в сегодняшних сложных условиях в Украине можно добиться процветания.

Эти истории успеха - лишь верхушка айсберга. Украинский потенциал огромен. Страна остается среди наиболее стратегически важных на планете. Бизнес-сообщество теперь возлагает свои надежды на президента Байдена и его поддержку Украины в решающий период за всю историю ее независимости.

Инаугурация президента США: что известно

20 января состоялась инаугурация президента США Джо Байдена в Вашингтоне принес присягу и начал исполнять обязанности президента.

Присягу также приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения на этом посту.

45-й президент США Дональд Трамп, который 20 января завершил исполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии инаугурации.

Таким образом, он не встречал Джо Байдена в Белом доме перед официальной церемонией инаугурации. Трамп вместе со своей женой Меланией отправился в курортный городок Палм-Бич (штат Флорида) и пропустит инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

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Перевод: Лесь Дымань