Сотрудничество Украины и Америки не прекращается ни на мгновение, подчеркнул президент.

Президент Владимир Зеленский считает, что растерянные жалобы Москвы доказывают эффективность сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам. Президент напомнил, что сегодня встретился с делегацией Конгресса США. "Это очень важный сигнал для нашего государства, всего региона и мира. Вчера-президент Байден в Киеве. Сегодня – представители Конгресса, а именно – члены Республиканской партии", - сообщил Зеленский.

"Наше сотрудничество с Америкой не прекращается ни на день, ни на минуту. Мы вместе действенно укрепляем глобальную безопасность. И, кстати, растерянные жалобы, звучащие из Москвы, является лишь лишним доказательством нашей эффективности – Украины, Соединенных Штатов Америки и всего свободного мира", - подчеркнул президент.

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Помощь Украине от США

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Киев прибыл президент Соединенных Штатов Джо Байден. После встречи с ним Зеленский заявил, что результат визита станет ощутимым на поле боя.

В тот же день Байден объявил о дополнительной оборонной помощи для Украины на полмиллиарда долларов. Новый пакет помощи включает артиллерийские боеприпасы для реактивных систем залпового огня повышенной мобильности HIMARS и гаубиц, дополнительные "Джавелины" и противотанковые системы, другие средства.

21 февраля Зеленский рассказал конгрессменам-республиканцам о ситуации на фронте и преступлениях российских оккупантов. Президент встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Комитета по иностранным делам Майклом Макколом.

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