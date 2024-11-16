'Украине нужны не деньги': в Германии хотят проголосовать за поставки ракет Taurus

Председатель Свободной демократической партии считает, что такое предложение могло бы иметь успех.

Свободная демократическая партия выступила с инициативой вынести на голосование в Бундестаге вопрос о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине еще до досрочных парламентских выборов. Об этом заявил председатель фракции Кристиан Дюрр в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

"Это было бы возможно. И я вполне могу себе представить, глядя на заявления ХДС/ХСС и "зеленых", что такое предложение могло бы иметь успех", - сказал он журналистам.

По словам Дюрра, канцлер Германии Олаф Шольц искажает факты о распаде правящей коалиции страны.

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"Он хотел получить дополнительно три миллиарда евро для Украины, которые я ему обещал. При бюджете в 488 миллиардов это было бы вполне осуществимо. Но не 15 миллиардов, которых хотел Шольц, чтобы на оставшиеся 12 миллиардов реализовать проекты СДПГ", - поделился председатель Свободной демократической партии.

Дюрр подчеркнул в разговоре с журналистами, что Украине нужны не деньги, а оружие. Поэтому он призвал передать Киеву крылатые ракеты Taurus.

Распад правящей коалиции Германии - что известно

Как писал УНИАН, 6 ноября в Германии распалась коалиция "светофора". Это произошло после увольнения министра финансов Кристиана Линднера канцлером Олафом Шольцем.

Позже выяснилось, что причиной разногласий между Шольцем и Линднером стал разный подход к помоши Украине. Бывший министр финансов ФРГ настаивал на поставках ракет Taurus, а канцлер был намерен выделить Киеву три миллиарда евро.

Социал-демократы и оппозиционные законодатели достигли соглашения о дате проведения досрочных выборов. По словам правительственных чиновников, знакомых с ходом переговоров, они состоятся в феврале 2025 года.

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