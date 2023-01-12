Украина продолжает процесс выхода из соглашений, заключенных в рамках СНГ.

Верховная Рада приняла законы о выходе из двух международных договоров Украины, заключенных в рамках Содружества независимых государств.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие законопроекта № 0162 "О выходе из Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности" проголосовали 322 народных депутата.

Это соглашение было заключено в Киеве 20 марта 1992 года и предусматривало возможность непосредственных сношений между судами и другими органами государств-участников СНГ.

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Кроме этого, за принятие законопроекта № 0168 "О выходе из Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения" проголосовало 325 народных депутатов.

Эта конвенция была подписана от имени Украины 28 марта 1997 года и ратифицирована 11 января 2000 года.

Выход Украины из договоров СНГ: подробности

16 февраля 2022 года Верховная Рада приняла закон о выходе Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников СНГ.

19 июня 2022 года парламент узаконил выход Украины из трех соглашений, которые действовали в рамках Содружества независимых государств — "О выходе из Соглашения с СНГ о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи", "О выходе из Протокола СНГ о внесении поправок к Соглашению о межправительственный фельдъегерской связи" и "О выходе из Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах-участниках СНГ".

Летом 2021 года Украина вышла из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей.