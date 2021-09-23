Владимир Зеленский ранее заявил, что встретится с Владимиром Путиным, "когда он будет готов".

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут готовы и поймут, о чем разговаривать.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся", - сказал Песков.

Ранее Зеленский, идя из штаб-квартиры ООН, где он выступал на сессии Генассамблеи ООН, заявил, что будет встречаться с Путиным, "когда он будет готов".

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В апреле 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война".

Путин же в ответ посоветовал Зеленскому обсудить Донбасс с главарями боевиков, и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.

Зеленский отверг предложение главы Кремля провести переговоры с участием главарей "ЛНР" и "ДНР". Украинский лидер подчеркнул, что не будет общаться с террористами.

Пресс-секретарь Путина заявлял, что в Кремле приветствуют желание Зеленского провести переговоры с российским коллегой, но исключают обсуждение вопроса Донбасса.

Автор: Роман Цимбалюк