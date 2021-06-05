Большая палата Верховного суда удовлетворила соответствующую апелляционную жалобу Центризбиркома по этому делу.

Большая палата Верховного суда оставила в силе протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов в 87-м округе, которым кандидата от "Слуги народа" Василий Вирастюк признан избранным народным депутатом.

Об этом ЦИК сообщила на своей странице в Facebook. "Большая палата Верховного суда отменила решение Верховного суда от 23 мая. Так что получается? Получается, что Большая палата Верховного суда подтвердила правомерность действий и решений ЦИК. Суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОИО №87 (и пункты 1-2 постановления Комиссии от 19 мая 2021)", - сказано в сообщении.

В ЦИК отмечают, что сегодня ожидают еще одно решение Большой палаты Верховного суда по результатам рассмотрения апелляции в подобном деле.

Выборы на 87-м округе

28 марта в 87-м округе в Ивано-Франковской области состоялись выборы народного депутата.

23 апреля ЦИК подтвердил победу кандидата от «Слуги народа» Вирастюка на выборах народного депутата в округе №87. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, Вирастюк набрал 15 тыс. 536 голосов. В то же время его конкурент - кандидат от «За будущее» Александр Шевченко получил 15 тыс. 114 голосов.

1 мая Большая палата ВС отменила протокол ЦИК, которым Вирастюк признан избранным народным депутатом. Решение было принято по апелляционной жалобе Шевченко.

5 мая, учитывая такое решение суда, ЦИК установила отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом.

19 мая ЦИК вдруг установила результаты выборов в 87-м округе. Результаты установлены без учета данных голосования на 6 избирательных участках, голосование на которых ЦИК признала недействительным. Победителем стал Вирастюк.

23 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК об установлении результатов выборов в 87-м округе и признании Вирастюка избранным депутатом. 26 мая ЦИК обжаловал это решение.

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Автор: Павел Степанец