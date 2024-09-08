'Производит впечатление': Сибига имеет полезные связи в Турции и Польше, - Bloomberg

Главный украинский дипломат имеет большой опыт сотрудничества с иностранными партнерами.

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига наладил глубокие контакты в государствах НАТО во время работы в Анкаре и Варшаве. На новой должности он уже провел свой первый телефонный звонок на свободном польском языке.

Как пишет Bloomberg, важнейшей квалификацией главного украинского дипломата может быть близость к центру силы Украины во время войны. Андрей Сибига, который сменил Дмитрия Кулебу, работал в Офисе президента под руководством Андрея Ермака в течение первых двух лет полномасштабного вторжения России.

В то время как Кулеба был знакомым лицом в европейских столицах и поддерживал амбиции Украины присоединиться к НАТО и ЕС, Ермак взял на себя большую часть дипломатической тяжелой работы. Наиболее доверенный помощник Зеленского наблюдал за переговорами по гарантиям безопасности, поддерживал ключевые отношения с Вашингтоном и выступал на так называемом Глобальном Юге.

Видео дня

Растущая концентрация власти в президентском офисе под руководством Ермака вызвала беспокойство среди некоторых союзников, которые критиковали недостаток прозрачности, включая резкие кадровые изменения в правительстве. В интервью Зеленский эти жалобы отверг, а Ермак настаивал, что он преимущественно координатор.

И хотя Зеленский сигнализировал о том, что приближается "капитальный ремонт" правительства, изменения на прошлой неделе произошли без объяснений и заставили западных союзников догадываться. Агенство отмечает, что Зеленский повысил тех, кто был ближе всего к его окружению, включая Сибигу.

"Не в стиле этого президента брать других людей на борт. Он считает свои решения лучшими, здесь нет места дискуссиям - поэтому есть определенный консерватизм", - сказал Юрий Якименко, президент аналитического центра Центра Разумкова в Киеве.

49-летний Сибига доказал свою состоятельность под руководством Ермака. Он работал со своими контактами в Анкаре, чтобы помочь договориться о снятии блокады Черного моря для восстановления важного экспорта зерна. Сибига участвовал в зерновой сделке с самого начала, по словам чиновника, знакомого с переговорами, который говорил на условиях анонимности.

"Оружие, оружие, оружие"

Реорганизация кабинета министров происходит в то время, когда российские войска достигают значительных успехов в восточной Донецкой области. Ракетные удары и удары беспилотников также нарастают, включая нападение, в результате которого на прошлой неделе в центре Полтавы погибли более 50 человек. В заявлении на Facebook Сибига сказал, что внешняя политика будет определяться "реалями войны".

"Задача номер один для украинской дипломатии - от посла до атташе - обеспечение обороноспособности Украины. Оружие, оружие, оружие", - заявил он.

За этой целью следуют амбиции Киева по вступлению в НАТО и ЕС и план мира, который предусматривал попытки привлечь на свою сторону такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка.

Последний проект, который особенно поддерживает Ермак, оказался сложным. Тщательно спланированный саммит в Швейцарии в июне собрал более 100 стран и делегаций, но не состоялся, когда несколько делегаций с Глобального Юга отказались подписать заключительное коммюнике, призывая Россию участвовать в этом процессе.

"Связи Сибиги с Турцией станут преимуществом для продвижения плана. После окончания Львовского национального университета имени Ивана Франко в 1997 году дипломат поднялся на должности дипломатической службы Украины. После работы в министерстве в Киеве, а также в посольстве в Польше, он стал послом в Турции в 2016 году", - отмечает агентство.

"Впечатление"

Бывший министр обороны Алексей Резников сказал, что Сибигу ценили в администрации за его огромные знания, особенно в отношении отношений с Турцией. По его словам, в отличие от некоторых украинских коллег, Сибига был "классическим" дипломатом.

Президент Джо Байден обратил внимание на Сибигу во время визита лидера США в Киев в феврале 2023 года, сказал Резников. Он достаточно выделялся, чтобы Байден упомянул о нем на саммите НАТО в Литве позже в том же году.

"Он произвел на него впечатление", - сказал Резников.

Новый министр иностранных дел также приложил руку к отношениям с Польшей, одной из самых настойчивых сторонников НАТО - но отношений, которые оказались сложными, особенно после того, как решение Варшавы ввести ограничения на импорт зерна вылилось в безобразную политическую борьбу во время Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом году.

В одном из своих последних действий на посту министра иностранных дел Кулеба разозлил официальных лиц в Варшаве замечаниями относительно массовых убийств поляков в 1943 году на украинской Волыни. Его попытка сравнить убийство около 100 000 человек с более поздними массовыми депортациями украинских меньшинств во время коммунистического режима Польши побудила министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского назвать это "ошибкой".

В Варшаве воспринимают назначение положительно, а Сибигу считают спокойным, профессиональным и открытым к дискуссиям человеком, сказал чиновник, знакомый с работой дипломата. Сибига начал налаживать дела в пятницу, в его первый полный день на работе. В телефонном разговоре с Сикорским он поблагодарил за поддержку страны.

"В знак уважения мы вели разговор на польском", - отметил Сикорский.

Кадровые изменения в МИДе

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада проголосовала за увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел. Он не пришел на заседание парламента.

По представлению президента Владимира Зеленского его должность занял первый заместитель главы МИД Андрей Сибига. За это решение проголосовали 258 народных депутатов,

Как известно, Сибига в 2016-2021 годах был послом Украины в Турецкой Республике. В 2021- 2024 - заместителем руководителя Офиса президента.

Вас также могут заинтересовать новости: