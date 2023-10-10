Румыния с начала полномасштабной захватнической войны России предоставила Украине оборонную, политическую, гуманитарную и экономическую помощь.

Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский под визита в страну подписали двустороннюю декларацию о ключевых направлениях взаимодействия между странами. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Йоханнис и Зеленский сказали в Бухаресте на совместной пресс-конференции.

"Мы стремимся к двусторонним отношениям, основанным на взаимном доверии и общих ценностей, с видением на долгий срок, которые нацелены на конкретные проекты ради пользы наших граждан и всего региона. Поэтому мы решили вместе начать конкретно процесс поднятия отношений между Румынией и Украиной до уровня стратегического партнерства", - сказал Йоханнис.

В этой связи он рад, что сегодня было подписано с Зеленским совместного заявления, которое закрепляет принципиальные рамки дальнейшего сотрудничества.

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В свою очередь, как сообщил Зеленский, Румыния с начала полномасштабной захватнической войны России предоставила Украине оборонную, политическую, гуманитарную и экономическую помощь.

"Сегодня мы провели как всегда содержательные и плодотворные переговоры. Прежде всего отмечу договоренность относительно нашего стратегического партнерства Украины и Румынии. Мы готовы построить именно такой уровень отношений. Сегодня мы поручили нашим командам готовить это. И я уверен, что реализуем", - сказал Зеленский.

При этом, как подчеркнул Зеленский, только что он подписал с Йоханнисом двустороннюю декларацию, которая фиксирует ключевые направления двустороннего взаимодействия - безопасность (в том числе в регионе Черного моря), поддержку Формулы мира Украины и расширение экономического и логистического взаимодействия. Также речь идет о транспортной сообщенности и упрощении процедур пересечения границы и открытия новых пунктов пропуска на границе.

Также в декларации отражены подходы стран к взаимодействию с национальными сообществами.

В то же время, Йоханнис сказал, что восточный фланг НАТО нуждается в дальнейшем усилении, и поэтому надо больше внимания уделять Черному морю.

"Сегодня с президентом Зеленским мы обсудили то, как можно лучше сотрудничать в Черноморском регионе. Мы считаем важным, чтобы Черное море оставалось открытым морем, не контролировалось теми или иными странами. Было открытым для всех, кто имеет выход к Черному морю, чтобы использовать его как это указано в межгосударственных договорах", - сказал президент Румынии.

Визит Зеленского в Румынию - результаты

Как сообщал УНИАН, в Румынии будет создан центр подготовки украинских пилотов на многоцелевых истребителях F16. также Румыния обещает предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны и артиллерию.

Румыния поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз до конца 2023 года.

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