Политик заявил, что рад снова вернуться в украинскую столицу.

Сегодня в Киев прибыл президент Европейского совета Шарль Мишель. Он приехал в украинскую столицу на поезде.

Политик публиковал фото с киевского железнодорожного вокзала в соцсети. "Приятно вернуться в Киев – среди друзей", — написал он.

Напомним, сегодня в Киев прибыли министр обороны Германии Борис Писториус и президент Молдовы Майя Санду. Они также почтили память Героев Небесной Сотни.

Визит Мишеля в Киев

О визите политика в Киев стало известно 17 ноября. Издание Politico сообщило, что Мишель отправится в Киев в начале следующей недели на годовщину протестов на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января, наградил главу Евросовета Шарля Мишеля орденом "За заслуги". Награждение состоялось во время визита европейского политика в Киев. Тогда глава Евросовета отметил, что украинцы борются за свою землю, за будущее своих детей и за европейские ценности мира и процветания и нуждаются в поддержке ЕС и заслуживают ее.

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