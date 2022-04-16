Денис Шмыгаль и высокопоставленные финансовые чиновники Украины планируют посетить США на следующей неделе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и высокопоставленные финансовые чиновники Украины посетят Вашингтон на следующей неделе во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Об этом сообщили источники, знакомые с планами, передает Reuters.

По данным источников, глава правительства вместе с министром финансов Сергеем Марченко и председателем Национального банка Кириллом Шевченко проведут двусторонние встречи с финансовыми чиновниками из "Группы семи" и других стран, а также примут участие в круглом столе по Украине, организованном Всемирным банком в четверг, 21 апреля.

Отмечается, что мероприятие станет первой возможностью для ключевых украинских чиновников лично встретиться с множеством финансовых деятелей из стран с развитой экономикой после вторжения России в Украину 24 февраля.

Ожидается обсуждение физических разрушений и экономических последствий войны, а также дальнейшее функционирование банковского и финансового секторов Украины.

"Без поддержки сейчас не будет реконструкции в будущем", - сказал один из источников.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк планирует направить Украине пакет финансовой помощи на сумму 1,5 миллиарда долларов. Деньги должны позволить государству обеспечить критически важные услуги.

По оценкам Национального банка, экономика Украины будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть в 2022 году.

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