Украина согласилась на перемирие, теперь Путин под давлением, - Atlantic Council

Если Путин откажется на прекращение огня, Трамп будет вынужден пойти на более жесткую риторику в отношении Москвы.

Из Саудовской Аравии поступили позитивные новости для Украины: делегация США объявила о немедленном снятии замораживания военной помощи и возобновлении обмена разведданными. Это решение свидетельствует об улучшении двусторонних отношений после нескольких напряженных недель, которые достигли кульминации во время неудачной встречи в Овальном кабинете в конце февраля. Тогда президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс публично поссорились с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Atlantic Council.

Поскольку Украина четко поддерживает мирную инициативу США, внимание мирового сообщества будет приковано к реакции России. Трамп заявил, что планирует лично обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным уже на этой неделе. Если Кремль откажется поддержать предложенное прекращение огня, это может в корне изменить восприятие войны и сделать Россию главным препятствием на пути к миру.

Дальнейшее развитие событий также позволит лучше понять динамику личных отношений Трампа с Путиным. Лидер США неоднократно заявлял о своих хороших связях с российским правителем и упоминал о достигнутом прогрессе в предыдущих переговорах о возможном мирном соглашении. Если же его усилия не будут иметь результата, Трампу придется столкнуться со все большим давлением, которое потребует от него более жесткой политики в отношении Москвы.

Видео дня

Для Путина ситуация остается неоднозначной. Несмотря на значительные потери, российская армия продолжает медленное, но постепенное продвижение на украинской территории. С другой стороны, последние изменения во внешней политике США вселили ему уверенность в том, что международная коалиция, которая поддерживает Украину, может начать распадаться. По этой причине Кремль, вероятно, не будет спешить поддерживать инициативу США о немедленном прекращении огня. В то же время, если Путин отвергнет мирные предложения Трампа, это может помешать ожидаемой "перезагрузке" американо-российских отношений, о которой новая администрация в Вашингтоне сигнализирует с начала года.

США настаивают на прекращении огня как первом этапе полноценного переговорного процесса между Украиной и Россией. Хотя до реального мирного соглашения еще далеко, этот начальный шаг может стать важным импульсом. Если же Москва не поддержит перемирие, возрастет давление на США и Европу по усилению военной помощи Украине и введению дополнительных санкций против России.

Переговоры в Саудовской Аравии

Как сообщал УНИАН, вчера в городе Джидда состоялись важные переговоры между украинской и американской делегациями. Длительная встреча завершилась совместным заявлением сторон.

Украина согласилась на предложение США по внедрению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию, при условии выполнения Россией соответствующих условий.

Америка согласилась немедленно возобновить предоставление разведывательной и военной помощи Украине, отменив предыдущую паузу в обмене разведданными и поддержке безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: