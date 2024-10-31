В ведомстве напомнили, что Россия систематически нарушает права детей на оккупированных территориях.

Поездки детей из стран Европейского Союза во временно оккупированный Крым являются частными и не отражают позиции правительств стран ЕС. Об этом, комментируя для Суспільне Крим информацию об отдыхе детей из стран Еврсоюза в подсанкционном детском центре "Артек", заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

В то же время он напомнил, что въезд на ВОТ без прохождения украинских пунктов пропуска является незаконным.

"Отправляя своих детей отдыхать рядом с российскими оккупантами, граждане стран ЕС должны осознавать, что Россия обязательно сделает их сыновей и дочерей орудиями своей государственной пропаганды и оправдания захватнической войны против Украины. Именно это произошло недавно в Международном детском центре "Артек", - сказал дипломат.

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В МИД также напомнили об особом статусе центра "Артек", который формально действует под эгидой ЮНЕСКО, но был незаконно передан под контроль РФ так называемым "Советом министров Республики Крым" после оккупации полуострова в 2014 году. Отмечается, что с тех пор Украина не может гарантировать соблюдение прав человека на территории полуострова:

"Россия систематически уничтожает культурную идентичность украинцев на оккупированных территориях и нарушает права детей. Это проявляется не только в случаях вынужденного переселения несовершеннолетних украинцев, но и в манипуляциях детьми из Европы, которых оккупационная власть использует для усиления собственной пропаганды".

Во внешнеполитическом ведомстве также призвали граждан иностранных государств тщательно оценивать риски, связанные с поездками их детей на оккупированные Россией территории и отметили систематичность российской политики, которая включает нарушение прав человека и создание опасных условий для жизни и здоровья детей.

Последние новости Крыма

Российские оккупанты завозят в Керченский пролив "ежи". Противник плотно защищает оккупированный полуостров и Керченский мост, отметили в Военно-морских силах ВСУ.

Там предположили, что это происходит из-за приближения мощных штормов, которые могут разрушить защитные сооружения врага.

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