В партии "Право и справедливость" хотят дождаться победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил Мирослав Чех.

Парламентские выборы в Польше 15 октября определят членство страны в ЕС.

Журналист Мирослав Чех в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что партия "Право и справедливость", которая уже 8 лет у власти, конфликтует с Евросоюзом.

"Очень многих поляков достала политика партии "Право и справедливость". Эта партия уже более 8 лет у власти и полякам уже хочется чего-то другого. В "Право и справедливость" очень сильно перегнули палку с пропагандой, а также количество скандалов, связанных с этой партией, очень сильно повлияло на позицию людей", - пояснил Чех.

Видео дня

Журналист отметил, что большинство поляков понимают, как парламентские выборы могут повлиять на будущее их страны.

"Люди, которые пришли на Марш миллиона сердец, имеют сознание того, что Польша находится в шаге от выхода из Европейского Союза. Поскольку партия "Право и справедливость" выбрали путь конфронтации с ЕС. Соответственно они также имеют очень жесткую антинемецкую политику. Также не является тайной и то, что в партии "Право и справедливость" хотят дождаться победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Таким образом они ждут изменения внешней политики США, а соответственно и самой Европы. Поэтому большинство поляков считает, что ставкой на выборах в Польше является членство их страны в ЕС", - добавил он.

Выборы в Польше

15 октября в стране пройдут парламентские выборы. По оценкам политологов, итоги голосования могут привести к смене правительства и лишить лидерства партию "Право и справедливость", которой придется формировать коалицию с другими политсилами.

Перед выборами правящая партия серьезно обострила свою риторику, пытаясь получить голоса избирателей, особенно фермеров, которым во всем идет на уступки. За короткий промежуток времени Варшава успела испортить отношения с Киевом, затем с Берлином и Еврокомиссией.

Накануне выборов экс-премьер страны и лидер польской оппозиции Дональд Туск призвал увеличить военную помощь Киеву.

Вас также могут заинтересовать новости: