Парламентские выборы в Польше 15 октября определят членство страны в ЕС.
Журналист Мирослав Чех в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что партия "Право и справедливость", которая уже 8 лет у власти, конфликтует с Евросоюзом.
"Очень многих поляков достала политика партии "Право и справедливость". Эта партия уже более 8 лет у власти и полякам уже хочется чего-то другого. В "Право и справедливость" очень сильно перегнули палку с пропагандой, а также количество скандалов, связанных с этой партией, очень сильно повлияло на позицию людей", - пояснил Чех.
Журналист отметил, что большинство поляков понимают, как парламентские выборы могут повлиять на будущее их страны.
"Люди, которые пришли на Марш миллиона сердец, имеют сознание того, что Польша находится в шаге от выхода из Европейского Союза. Поскольку партия "Право и справедливость" выбрали путь конфронтации с ЕС. Соответственно они также имеют очень жесткую антинемецкую политику. Также не является тайной и то, что в партии "Право и справедливость" хотят дождаться победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Таким образом они ждут изменения внешней политики США, а соответственно и самой Европы. Поэтому большинство поляков считает, что ставкой на выборах в Польше является членство их страны в ЕС", - добавил он.
Выборы в Польше
15 октября в стране пройдут парламентские выборы. По оценкам политологов, итоги голосования могут привести к смене правительства и лишить лидерства партию "Право и справедливость", которой придется формировать коалицию с другими политсилами.
Перед выборами правящая партия серьезно обострила свою риторику, пытаясь получить голоса избирателей, особенно фермеров, которым во всем идет на уступки. За короткий промежуток времени Варшава успела испортить отношения с Киевом, затем с Берлином и Еврокомиссией.
Накануне выборов экс-премьер страны и лидер польской оппозиции Дональд Туск призвал увеличить военную помощь Киеву.