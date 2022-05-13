Тело первого президента доставят в Киев из Мюнхена.

Первого президента Украины Леонида Кравчука похоронят на столичном Байковом кладбище во вторник, 17 мая.

Об этом пишет "Страна" со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается, прощание с первым президентом планируют провести в Украинском доме.

"Время ещё не определено, но ориентировочно в 11:00. Тело первого президента доставят из Мюнхена", - сказал источник, близкий к семье Леонида Кравчука.

Смерть Леонида Кравчука

О смерти первого президента Украины стало известно 10 мая. Леонид Кравчук ушел из жизни на 89-м году после продолжительной болезни.

Леониду Кравчуку дважды делали операцию на сердце, в 2017 и 2021 году - ставили стенты, которые восстанавливают нормальное кровообращение в коронарных артериях.

В конце июня 2021 года перенес сложную операцию на сердце. Ее провел украинский хирург Борис Тодуров. После операции экс-президент больше месяца провел в реанимации на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивалось как сложное. Он даже не мог самостоятельно дышать.

После этого его направили на реабилитацию в Германию.

В ноябре журналист Дмитрий Гордон сообщил, что Кравчук пошел на поправку и начал говорить.

Больше известий о состоянии здоровья бывшего президента не поступало. Видимо, значительных улучшений не происходило.

Смерть наступила сегодня, 10 мая 2022 года, около 17:00.

После смерти у него остались жена Антонина Михайловна Кравчук, сын Александр Леонидович Кравчук, внук Андрей Кравчук, внучка Мария Кравчук и правнучка Елена Кравчук.