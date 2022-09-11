На Банковой также считают, что часть политической элиты России была шокирована тем масштабом войны, которую предложил миру Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале полномасштабного вторжение России в Украину пытался связаться с Владимиром Путиным по закрытой телефонной линию, но все попытки оказались тщетными.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в программе "VIP с Натальей Мосейчук".

По его словам, в Офисе президента были готовы к прямому телефонному разговору в первые дни большой войны, но в Кремле не отвечали.

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"Когда война начинается, обязательно хочешь выяснить, что происходит. Но - никак. Не было связи. Россия не отвечала... Попытки были, это обязательная функция, когда на тебя идет нападение большой страны, то ты должен выяснить, действительно ли это нападение, или они просто, это я с иронией говорю, ошиблись границей во время учений", - сказал Подоляк.

По его словам, Москва не проявляла никаких инициатив для выхода на связь. Он предположил, что в то время в России действительно верили, что их так называемая вторая армия мира сможет сделать все запланированное за три дня.

Подоляк добавил, что потом попыток связаться с Кремлем уже не было, ведь это больше не имело смысла.

"Даже сегодня - нет смысла. Вы можете говорить с человеком, который разбирается в том, что он будет говорить", - отметил он.

Подоляк также считает, что часть политической элиты России была шокирована тем масштабом войны, которую предложил миру Путин.

"Они сами не ожидали этого и были растеряны. Я думаю, что знала определенная группа - по линии ФСБ, Росгвардии, Вооруженных сил РФ, они точно знали и готовились, но это не вся элита. Был ряд людей, которые были шокированы, на Совбезе РФ было видно, что часть людей находилась в прострации. Они и теперь находятся в прострации, понимая, что их личная цена будет крайне высока, до физических эксцессов включительно", - подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка россиян захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления в апреле доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

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