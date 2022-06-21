Он подчеркивает, что подобная кровожадная риторика должна получать жесткую реакцию со стороны международного сообщества.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что угрозы силовой расправой над Литвой со стороны России еще раз доказывают, что аппетиты империи не ограничиваются Украиной.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, Москва понимает только язык силы и должна знать цену каждого своего следующего шага.

"Угрозы силовой расправой над Литвой со стороны России еще раз доказывают: аппетиты империи не ограничиваются Украиной. Подобная кровожадная риторика должна получать жесткую реакцию со стороны международного сообщества", - подчеркнул Подоляк.

Как сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ. В России уже отреагировали, заявив, что запрет транзита "может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встал на защиту Литвы в связи с угрозами, которые раздаются со стороны представителей России.

"Россия не имеет права угрожать Литве. Москва должна лишь себя винить за последствия ее неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы одобряем принципиальную позицию Литвы и стоим твердо на стороне наших литовских друзей", - подчеркнул Кулеба.

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