Россия фактически вышла из "Минских соглашений" после признания Путиным "ЛДНР".

Вопрос "Минских соглашений" больше не стоит на повестке дня России.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Вопрос "Минска-2" больше не стоит на повестке дня, на первый план выходит тема гарантий безопасности для РФ", – цитирует Пескова пропагандистское ТАСС.

В то же время проведение экстренного саммита "нормандской четверки", на чем настаивал украинский президент Владимир Зеленский, по словам Пескова, "будет зависеть от конкретики предложений по "повестке дня".

"Это не должен быть диалог в формате "переливания из пустого в пустое", – сказал представитель Кремля.

Россия фактически вышла из "Минских соглашений" после признания Путиным "ЛДНР".

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Журналисты заметили колонны тяжелой техники, двигавшиеся по дорогам оккупированных городов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическом выходе из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.