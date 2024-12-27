Результаты для Украины - это главное, а персоналии - это все второе, говорят в министерстве.

Назначение послами людей без дипломатического опыта является распространенной практикой в мире. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, комментируя критику политических назначений на должности послов тех лиц, которые не являются карьерными дипломатами.

"Во-первых, в Украине далеко не самый высокий процент политических назначенцев. Если вы посмотрите на американскую дипломатию, то там этот процент гораздо выше, и в целом - это нормальная практика, действительно, заполнять именно посольские должности политическими назначениями, если люди способны справиться с этой работой. Поэтому, считаем, что этот подбор людей эффективен", - сказал на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Спикер напомнил, что министр иностранных дел Андрей Сибига после прихода на должность обещал обновить руководящий состав министерства, и это было выполнено. Также глава МИД обещал обновить ряд процессов внутри министерства.

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"Президент подчеркивал, что нужно обновление и новая энергия дипломатической службы и дипломатического корпуса. В рамках этого происходит где-то ротация, где-то замена послов", - отметил Тихий.

Спикер также призвал оценивать деятельность послов по результатам их работы, а не по наличию дипломатического опыта.

"И министр отмечает, кстати, что каждый посол должен быть готов с момента назначения, что посол может быть отозван обратно, если нет результата. Результаты для Украины - это главное, а персоналии - это все второе", - сказал Тихий.

Дипломатические назначения последнего времени

Как сообщал УНИАН, после увольнения с должности главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный неожиданно был переведен на работу послом Украины в Великобритании. При этом он не имеет профильного дипломатического образования и опыта работы дипломатом.

Неделю назад президент Владимир Зеленский сменил послов сразу в трех десятках стран мира и международных организациях. Среди других назначение получил, например, Нариман Джелял, который стал послом Украины в Турции. Джелял тоже не имел ни дипломатического образования, ни соответствующего опыта, а занимался политикой, как представитель крымско-татарского народа.

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