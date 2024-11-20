'Нет смысла надеяться на это': Мережко о готовности Путина к мирным переговорам с Трампом

Мережко отмечает, что необходимо следить за конкретными действиями Трампа и его администрации после инаугурации.

Вести переговоры о прекращении огня с Россией нет смысла. Мирные соглашения допустимы только в том случае, если есть уверенность в том, что другая сторона будет придерживаться договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Отвечая на вопрос о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы согласен на переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, но без возвращения захваченных территорий Украины, Мережко отметил, что не видит смысла вести переговоры.

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"Я участвовал в таких переговорах с Россией. Речь идет о Трехсторонней контактной группе. Я был заместителем председателя тогда. И у меня есть такой личный опыт. Я не вижу смысла вести переговоры", - сказал он.

Депутат объяснил, что, такие переговоры уже велись, и продолжались они в течение почти восьми лет:

"Что было результатом? Результатом была полномасштабная агрессия".

Кроме того, Мережко добавил, что Россия вряд ли будет придерживаться достигнутых соглашений.

"Но надеяться на это просто нет смысла, если речь идет о Путине. Поэтому то, что он говорит - он может использовать это в пропагандистских целях. Он может использовать это для того, чтобы выиграть время и усилить российскую армию, а потом двинуться дальше... Вопрос в том, следует ли нам соглашаться на это, - я не вижу смысла", - подчеркнул он.

По словам Мережко, пока Путин остается у власти, он не откажется от своей цели уничтожить Украину.

"Это может быть какое-то перемирие, если теоретически представить - это просто отложенное во времени уничтожение Украины", - считает он.

Депутат добавил, что лучшей гарантией безопасности для Украины является вступление и полноправное членство в НАТО.

"Этот вопрос остается открытым в связи с тем, что будет новая администрация президента Трампа в США. Мы не знаем, какое будет отношение... Я не уверен в том, что вообще существует какой-то мирный план Трампа", - поделился он.

Парламентарий добавил, что предвыборная риторика в США большого значения не имеет. Вместо этого нужно будет следить за конкретными действиями Трампа и его администрации после принесения присяги.

Путин готов к переговорам о прекращении огня - что известно

Ранее Reuters со ссылкой на пять осведомленных с позицией Кремля источников сообщило, что глава РФ Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня в Украине с новым президентом США Дональдом Трампом, но исключает любые серьезные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от стремления вступить в НАТО.

В разговоре с агентством пятеро нынешних и бывших российских чиновников рассказали, что Кремль может в целом согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта.

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