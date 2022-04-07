Украина пообещала, что будущие гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует.

Судя по всему, российская сторона решила идти на обострение. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в представленном в среду Украиной новом проекте соглашения с РФ "налицо отход от предложений, сделанных в Стамбуле".

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

По словам Лаврова, Украина пообещала, что будущие гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует.

Кроме того, Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, а этот замысел "неприемлем", заявил глава МИД России.

Правда, при этом он отметил, Россия продолжит переговоры с Украиной, "продвигая свой проект соглашения, несмотря на провокации".

Переговоры Украина – РФ в Стамбуле

29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. В ходе встречи украинская делегация предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

1 апреля Лавров заявил, что Россия готовит реакцию на предложения Украины по мирному договору. Глава российского МИД утверждал, что видит "движение вперед" в переговорах, в том числе, что касается нейтрального статуса Украины.

2 апреля глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявил, что Россия приняла предложенный Украиной в Стамбуле проект по мирному договору в устной форме – за исключением вопроса Крыма.

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