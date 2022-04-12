Российская сторона придерживается своей "традиционной тактики" публично давить на переговорный процесс, замечает он.

Переговоры с Россией происходят "крайне тяжело", украинская делегация работает исключительно в проукраинских и прозрачных рамках.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Если коротко. Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе тяжелый. Украинская делегация работает исключительно в рамках, которые являются проукраинскими и прозрачными. Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давить на переговорный процесс, в том числе вследствие определенных публичных заявлений", - отметил советник.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

После зверств российских военных в Буче процесс остановился. Впрочем, даже несмотря на это, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров с Путиным.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской делегацией вернулись в тупик после "провокаций" в Буче.

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