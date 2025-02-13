Об этом канцлер Германии сказал до разговора между Трампом и Путиным.

В Украине не должно быть навязанного мира, а любое решение конфликта должно учитывать позицию США. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Politico, передает Reuters.

"Для меня совершенно ясно, что не должно быть ни одного решения, которое бы не включало США. Следующая задача - обеспечить, чтобы не было навязанного мира", - сказал политик.

В Reuters напомнили, что 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Видео дня

Позже в Politico уточнили, что интервью с Шольцом было проведено в среду утром, то есть до телефонного разговора между Трампом и Путиным.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина и Европа должны быть привлечены к мирным переговорам по Украине после разговора между Трампом и Путиным, пишет Reuters.

"Мы не можем вести переговоры без привлечения Украины. На кону мир в Европе, поэтому мы, европейцы, должны быть вовлечены", - отметила Бербок в интервью радио Deutschlandfunk.

Также министр подчеркнула, что не была заранее проинформирована о звонках Трампа.

"Так работает администрация Трампа. Именно поэтому необходима постоянная взаимная коммуникация с различными игроками. Это тоже отличается от других времен. Это не то, как другие ведут внешнюю политику, но сейчас это реальность", - объяснила Бербок.

Разговор Трампа и Путина - что известно

Как писал УНИАН, 12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Во время разговора политики говорили о завершении войны в Украине. По словам Трампа, собеседники согласились, что "хотят остановить миллионы смертей, которые происходят в войне между Россией и Украиной".

В то же время сенатор США Адам Шифф пристыдил Трампа из-за звонка Путину.

"Давайте не будем лукавить относительно того, что это означает: сдача интересов Украины и наших собственных, еще до начала переговоров. Трамп - замечательный составитель соглашений, особенно для Кремля", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: