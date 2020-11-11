В украинской делегации рассказали о сегодняшнем заседании ТКГ / фото REUTERS

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе готова работать непрерывно для скорейшего согласования единого плана действий по Донбассу, сформулированного всеми участниками переговоров.

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Как сообщает украинская делегация в ТКГ в Facebook, сегодня состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что в ходе переговоров в политическом направлении «основой обсуждения стал план совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей».

«Украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы и заверила в своей готовности работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками», - говорится в сообщении.

«Основной аргумент - до конца текущего года осталось только два заседания ТКГ», - отметили в делегации.

Украинский план действий по Донбассу

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Автор: Виталий Саенко