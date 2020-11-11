5 ноября украинская делегация в ТКГ обнародовала 5 главных пунктов своего плана.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе готова работать непрерывно для скорейшего согласования единого плана действий по Донбассу, сформулированного всеми участниками переговоров.

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Как сообщает украинская делегация в ТКГ в Facebook, сегодня состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что в ходе переговоров в политическом направлении «основой обсуждения стал план совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей».

«Украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы и заверила в своей готовности работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками», - говорится в сообщении.

«Основной аргумент - до конца текущего года осталось только два заседания ТКГ», - отметили в делегации.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

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Автор: Виталий Саенко