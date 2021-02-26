Задержка с зарплатой, пенсией и соцвыплатами. Когда ждать компенсаций по новым правилам

Президент подписал закон о компенсациях потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты. Теперь к пенсиям, социальным выплатам, стипендиям и зарплатам добавлены такие виды доходов, как суммы индексации, возмещения вреда здоровью и выплаты в случае потери кормильца.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в правила компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты. Этот документ (№ 1214- ІХ) Верховная Рада приняла 4 февраля текущего года.

В пресс-службе главы государства отмечают, что данный закон устанавливает исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых должна начисляться компенсация.

В компенсационный список кроме пенсий, соцвыплат, стипендий и зарплат добавлены такие виды доходов, как суммы индексации и возмещения вреда, причиненного здоровью, а также средства, выплачиваемые в случае потери кормильца.

В пояснительной записке к документу говорится, что согласно заключению антикоррупционной экспертизы закона «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты», который был принят еще в 2000 году, в нем содержатся положения, реализация которых приводит или может привести к совершению коррупционных правонарушений. Это и подвигло нардепов разработать в закон поправки.

«Документом предлагается определить исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация, включив в этот перечень пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством), социальные выплаты, стипендии, заработную плату (денежное обеспечение), сумму индексации денежных доходов граждан. Также уточняются источники выплаты такой компенсации», - отмечается в пояснительной записке.

Кто теперь имеет право на компенсацию

Юрист Gracers Law Firm Никита Губриенко считает позитивным расширение перечня видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых должна начисляться компенсация. Согласно документу, компенсация осуществляется гражданам, потерявшим часть доходов в случае нарушения установленных сроков их выплаты, в том числе, по вине собственника или уполномоченного им органа.

Компенсация осуществляется в случае задержки на один и более календарных месяцев выплаты доходов:

пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);

социальных выплат;

стипендии;

заработной платы (денежное обеспечение);

суммы индексации денежных доходов;

суммы возмещения вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;

суммы, выплачиваемой лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца.

Сумма компенсации исчисляется путем умножения суммы начисленного, но не выплаченного гражданину дохода за соответствующий месяц (после удержания налогов и обязательных платежей) на индекс инфляции в период невыплаты дохода. А Фонд социального страхования добавлен в список фондов, которые выплачивают компенсацию за счет бюджетных средств.

Аналитик компании Pro-Consulting Кристина Бровенко считает, что данный закон будет способствовать минимизации коррупционных рисков благодаря четко установленной административной процедуре. В документе конкретизирован перечень выплат, за задержку которых предусматривается компенсация.

«Конкретизированы и положения относительно источников выплаты компенсации в связи с созданием в 2014 году Фонда социального страхования, объединяющего два фонда - Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности и Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые были указаны в предыдущей редакции закона», - отметила эксперт.

Старший партнер AO «Yurisvest» Сергей Ишутко также считает, что положительным моментом является выписанный в законе исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам должна начисляться компенсация. Кроме того, из прошлой версии закона исключено слово «другие», что, по словам юриста, значительно облегчит его применение как гражданами, так и работодателями, а также другими субъектами выплат. Как следствие, уменьшатся коррупционные риски, связанные с отсутствием конкретики.

Еще одним положительным моментом Сергей Ишутко назвал и тот факт, что законом расширен перечень видов доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам должна начисляться компенсация.

К позитивным моментам юрист относит и то, что законодатель указал: государство гарантирует надлежащий уровень социальной безопасности и прозрачный механизм начисления компенсации в случае нанесения вреда здоровью или потери кормильца.

Одним из главных отрицательных моментов закона эксперт называет тот факт, что законодателем оставлены без внимания другие виды доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам должна начисляться компенсация. Например, в случае вреда, причиненного незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов предварительного расследования, прокуратуры и суда.

«Это фактически является нарушением принципа равенства граждан, задекларированного в Конституции Украины. Однако, в целом, реализация изменений в закон будет иметь весомое положительное влияние на интересы граждан, получивших вред здоровью или увечье, и имеющих право на возмещение вреда в случае потери кормильца», - подытожил Ишутко.

Вскоре изменения в закон, подписанный президентом, вступят в силу. И тогда станет понятно: все ли учли законодатели, или возможности злоупотреблять в сфере компенсации потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты, все-таки остались.

Нана Черная

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