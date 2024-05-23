Судьей стал Сергей Резник.

Верховная Рада Украины проголосовала за кандидатуру Сергея Резника на должность судьи Конституционного суда Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Кандидатуру Резника поддержало 276 народных депутатов.

"Парламент назначил судьей Конституционного суда. Резника Сергея Васильевича. Он набрал 276 голосов", - написал Железняк.

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Сергей Резник - что о нем известно

Сергей Резник родился 27 ноября 1980 в городе Калуш Ивано Франковской области, он доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко. Он является проректором Львовского национального университета имени Ивана Франко. Также занимал должность заместителя председателя Научно-консультативного совета в Конституционном Суде Украины.

Конституционный суд новости

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2022 года Верховная Рада Украины назначила народного депутата Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда. Ее кандидатуру поддержало 293 нардепа.

Ранее в Украине объявили в международный розыск и заочно арестовали экс-главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.

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