Сейчас руководство Украины должно максимально сосредоточиться на нормализации отношений с США, уверен Владимир Ельченко.

Руководство Украины должно максимально сосредоточиться на нормализации отношений с США, считает экс-посол Украины в США и РФ и многолетний представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина. Если говорить об отношениях Трампа с украинской властью, сказал Ельченко, то стоит признать, что наши политики допустили определенные ошибки в коммуникации с ним. Первая из них - то, что во время предвыборной кампании Украина открыто ставила на демократов, тогда как с республиканцами не поддерживала необходимого уровня коммуникаций.

С другой стороны, отметил дипломат, у Трампа есть личная обида на Украину, которая тянется уже много лет. Речь идет о печально известном телефонном разговоре летом 2019 года между Трампом и Зеленским, во время которого американский президент якобы давил на украинского коллегу, требуя, чтобы украинские правоохранительные органы обвинили в коррупции Джо Байдена и его сына Хантера, который ранее работал в украинской энергетической компании. Еще тогда, как напомнил Ельченко, чтобы Зеленский быстрее принял требования Трампа, через полтора часа после телефонного разговора Белый дом заморозил финансовую помощь Украине на $400 млрд.

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Как подчеркнул дипломат, работать с Трампом придется, поэтому украинское руководство должно искать подходы к нему.

"Как бы нам не нравилось то, что сказал Трамп, но он является президентом самой могущественной страны мира, от которой Украина на 90% зависит. Надо смириться с тем, что не все тебя любят, не все тебя так уважают, как тебе хочется, надо сжать зубы и делать свое, вести переговоры - непубличные, и добиваться тех целей, которые перед нами стоят", - сказал он.

С другой стороны, говорит Ельченко, несмотря на упреки Трампа о том, что Украина непрофессионально реагирует на переговоры России и США, даже если бы наше руководство меньше комментировало действия американского президента в публичном пространстве, вряд ли это помогло избежать ссоры с Трампом.

По словам экс-посла, украинцам надо спокойнее относиться к процессу переговоров и понять, что всего, что мы хотим, мы не получим. Сейчас наше руководство должно максимально сосредоточиться на нормализации отношений с США, уверен Ельченко.

"Отношения Украины и США может спасти холодный ум и понимание того, что без американцев, без поддержки Соединенных Штатов Украина не выживет", - сказал он.

Дипломат считает, что Россия никогда не позволит размещение иностранных войск на территории Украины.

Трамп и Украина

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США на переговоры с Трампом. В частности, сообщалось, что представители стран должны подписать рамочное соглашение по полезным ископаемым, детали которого все же удалось согласовать накануне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут предоставлять Украине прямых гарантий безопасности, это должна сделать Европа. Но "некоторые гарантии безопасности" соглашение об украинских ресурсах все же дает.

Ранее Зеленский отказался подписывать вариант соглашения об украинских ископаемых, сказав, что документ не содержит гарантий безопасности для Украины.

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