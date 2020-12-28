"Пауки в банке". Как политики делят власть в Запорожской области

Представители запорожских политических кланов проявили себя «во всей красе»: нарушили достигнутые ранее договоренности, перессорились и начали перекупать друг у друга «депутатские штыки». Это привело к настоящему политическому кризису с двумя «легитимными» главами областного совета, взаимными обвинениями в попытке создать «ЗНР» и полной блокаде работы городского и областного советов.

Не сотвори себе… политического партнера

Запорожский политический блокбастер начался задолго до официального оглашения результатов местных выборов. Изначально интрига заключалась в выборах городского головы. Еще летом тогдашний мэр Владимир Буряк, который первый раз занял свое кресло благодаря мощнейшей поддержке отечественного олигарха Рината Ахметова, заявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Позже партия «Слуга народа», которая рассчитывала аккумулировать остатки былых рейтингов и, благодаря бренду, «захватить» Запорожский городской совет, в том числе и кресло мэра, на главную должность города выдвинула Виталия Тишечко. На момент выдвижения в мэры господин Тишечко был депутатом Запорожского областного совета, работал в структуре, аффилированной к «Мотор Сичи» и ее владельцу Вячеславу Богуслаеву. Кстати, последний факт добавил Тишечко дополнительных политический баллов, поскольку у горожан сложилось устойчивое мнение, что сам Дед, как называют в Запорожье Богуслаева, поддерживает его кандидатуру. При этом, на «Моторе» от Тишечко открестились и заявили: они поддерживают на выборах действующего городского голову Владимира Буряка.

Еще одной интригой предвыборного сезона было то, кого из кандидатов в мэры выдвинет Оппозиционная платформа «За жизнь!». Это было очень важным, поскольку данная политическая сила пользуется большой популярностью среди горожан и их кандидат, как и в случае с Тишечко, мог запросто пройти во второй тур выборов лишь только благодаря партийному бренду. Изначально таким кандидатом мог стать известный запорожский экс-регионал Павел Матвиенко или же его однопартиец, и тоже в прошлом член ПР, Сергей Кальцев – родной брат народного депутата Украины и лидера областной ОПЗЖ Владимира Кальцева. Однако в последний момент представители ОПЗЖ отказались выдвигать свою кандидатуру и заявили, что на выборах официально будут поддерживать Владимира Буряка. Таким образом, оппозиционеры фактически лишили действующего городского голову реального конкурента на выборах.

Для многих такое решение ОПЗЖ стало полной неожиданностью, учитывая патологическую любовь братьев Кальцевых к борьбе за власть (сам Владимир 4 раза безрезультатно боролся за кресло городского головы Запорожья и всегда занимал второе место). Однако в кулуарах заговорили о том, что между Владимиром Кальцевым и Владимиром Буряком были достигнуты ряд взаимовыгодных договоренностей. К примеру, ОПЗЖ не выдвигает свою кандидатуру на выборы мэра и не создает дополнительных, в том числе и финансовых, проблем Буряку. А тот, в свою очередь, создает коалицию с ОПЗЖ в городском и областном советах (в городе политическая партия Владимира Буряка «Єднання» заняла первое место, в области – третье). Плюс ко всему, планировалось, что именно ОПЗЖ при поддержке партии Буряка займет ключевые должности в структурах областной и городской власти. Речь идет о секретаре горсовета и главе областного совета, а также председательство в ключевых комиссиях – бюджетных, земельных и по вопросам ЖКХ.

Однако сразу после выборов стало очевидно, что что-то пошло не так и Владимир Буряк нарушил достигнутые ранее договоренности – помимо того, что не получилось коалиций, мэр, по сути, «кинул» своего несостоявшегося политического партнера и в кадровых решениях.

Кто кого легитимнее?

О том, что Кальцев с Буряком не будут двигаться в едином направлении, стало известно на первых сессиях городского и областного советов.

В горсовете о создании коалиции заявлено не было, а на втором заседании на должность секретаря была выдвинута не кандидатура от ОПЗЖ, как того хотел Владимир Кальцев. Со второй попытки на должность смогли избрать депутата от партии Буряка «Єднання» Геннадия Наумова.

Область же лихорадит до сих пор.

Все началось с неожиданного союза в стенах Запорожского областного совета. В голосовании за кандидатуру на пост главы совета, которым очень хотел стать депутат от «Слуги народа» и экс-глава Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин, к областным «Слугам», помимо «Батькивщины» и того же буряковского «Єднання», присоединились депутаты от… Оппозиционного блока. По другую сторону баррикад оказалась ОПЗЖ, партии «За майбутне!» и… «Европейская солидарность». Последние хоть в открытую и не поддерживают своих идеологических оппонентов, но по важным для ОПЗЖ вопросам голосуют с ними в унисон.

Эпопея с избранием главы областного совета длилась две недели. Изначально ОПЗЖ с ситуативными партнерами отказались голосовать за кандидатуру Боговина и фактически блокировали работу сессии. Депутатов возмутила система голосования, которая должна была быть тайной, но не сложилось. Перед началом голосования каждому депутату «присвоили» свой порядковый номер, который он и должен был вписать в «бюллетень». По сути, такая система голосования реализовывалась с одной единой целью – проконтролировать депутатов, в том числе и от «Слуги народа».

Оппоненты провластной партии категорически отказались признавать результаты этих выборов, согласно которым победил тот же Боговин. После того, как ОЗЖ и ЕС саботировали сессию, состоялось еще одно, повторное голосование, но на этот раз Боговин пошел еще дальше и провернул проверенную временем схему – пригласил необходимое количество депутатов якобы на совещание к себе в кабинет. Там 43 местных народных избранника якобы снова его выбрали, о чем экс-губернатор сразу же сообщил журналистам и назвал себя единым и легитимным главой областного совета.

Уже на следующий день, во время сессии, четыре депутата от «Слуги народа» заявили о своем выходе из фракции, обвинили Боговина в давлении на депутатов и сказали, что их фактически заставили голосовать за своего регионального лидера. Также запорожские «голобородьки» написали заявление в полицию с требованием немедленно разобраться в ситуации и привлечь к ответственности всех, в том числе Боговина, за столь дерзкое нарушение закона.

Обратился к правоохранителям и Боговин – он продолжал настаивать, что является единственным легитимным, а также обвинил оппонентов в захвате государственной власти. Более того, начал делать тревожные заявления о реванше пророссийских сил и попытке создать «ЗНР».

Однако кальцевской группе депутатов слова коллеги показались не очень убедительными, они провели альтернативную сессию и выбрали своего главу областного совета. Им стал депутат-перебежчик, который вышел из фракции СН, - Виталий Толочек.

Ситуация зашла в тупик. Стало очевидно, что ни одна из противоборствующих сторон уступать не собирается – уж слишком высоки ставки в этой игре. В том числе и финансовые.

Пришлось вмешиваться Киеву. Партийное руководство «Слуги народа» осудили своих коллег, которые вышли из фракции, назвав их предателями. При этом они потребовали от правоохранителей немедленного вмешательства в ситуацию. И, видимо, это сработало. На данный момент сложно говорить, какие рычаги включились и какие процессы были запущены, однако накануне приезда в Запорожье президента Владимира Зеленского, который решил внезапно явиться в регион и проверить ход строительства запорожских мостов (это официальная версия), все друг внезапно помирились.

Затишье перед бурей?

В среду, 23 декабря, в Запорожском областном совете состоялось очередное депутатское заседание, которое длилось почти до трех часов утра следующего дня.

Местные народные избранники собрались, чтобы… в очередной раз проголосовать за главу областного совета и выбрать ему заместителей. Пока неизвестно, каким образом, но депутатам все же удалось это сделать, и они определили уже третьего спикера местного парламента – им стала 35-летняя Елена Жук, депутат от «Слуги народа». Кресло первого заместителя досталось представителю Оппоблока Людмиле Любим. Замами стали депутат от «Батькивщины» Владислав Куценко и лидер партии «За майбутне!» Геннадий Фукс. Казалось бы, ситуация разрешена, места поделены, можно жить и работать спокойно, если бы не одно «но» - без должностей, но с амбициями и обидой осталась группа Владимира Кальцева в лице ОПЗЖ и ЕС. По сути, Владимира Федоровича «кинули» все, кто мог: и потенциальные партнеры из «Єднання», и коллеги из «За майбутне!», с которыми они могли бы создать большинство, и даже близкий по духу Оппозиционный блок. Однако закончатся ли на этом интриги в стенах областного совета и миновал ли кризис?

«Не стоит забывать о том, что у Кальцева есть не только амбиции, но и определенные финансовые обязательства перед многими людьми. Перед выборами, когда формировались списки кандидатов в депутаты и брались за это деньги, были взяты также определенные обязательства. Сейчас получается так, что он не может их выполнить, что является неправильным. Кроме того, не стоит забывать о роли Пономарева (Александр Пономарев, бизнесмен из Бердянска, народный депутат Украины от ОПЗЖ, - УНИАН), который потратил много денег на эти выборы и имеет свои виды на Запорожскую область», - рассказывают местные политические эксперты.

Поэтому идиллия в областном совете – очень сомнительная и, скорее всего, искусственно созданная перед приездом Зеленского. На деле же спокойной работы в облсовете ожидать не стоит: «Нужно помнить о том, что многие депутаты зависят от определенных людей – и от Кальцева, и от Пономарева, и от того же Минько (народный депутат Украины, представляет Мелитополь, - УНИАН). Вполне возможно, что эти депутаты не будут идти в открытое противостояние, но они смогут просто не голосовать по ряду важных вопросов и попросту блокировать работу облсовета. Не стоит забывать, что впереди – бюджетная сессия, которую они могут провалить».

Такой искусственно созданный кризис будет длиться до тех пор, пока Владимир Кальцев не получит того, на что изначально претендовал. Если же всем сторонам конфликта не удастся договориться между собой, то, вполне вероятно, в запорожской области стоит ждать досрочных перевыборов.

Ирина Дубченко

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