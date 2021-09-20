Если же работник органов центральной власти не имеет прививки от коронавируса, ему придется показывать отрицательный ПЦР-тест.

Кабинет министров Украины будет рекомендовать допускать на работу только тех сотрудников органов центральной власти, которые имеют прививки от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил во время заседания Согласительного совета в парламенте, которое транслировалось на YouTube.

Он напомнил, что сегодня вступило в силу постановление правительства о новых карантинных ограничений.

"Хорошая идея, которую сегодня на правительственном совещании поддержал премьер-министр относительно центральных органов исполнительной власти и работников центральных органов исполнительной власти, которым в "желтой" карантинной зоне будет рекомендовано допуск на рабочее место или при наличии вакцинации, или ПЦР-теста", - отметил Немчинов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 сентября, правительство продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.

Читайте такжеПока Разумков болеет: стало известно, кто будет вести заседания ВРРешение о введении с 22 сентября по всей Украине "желтого" уровня епидопасности может быть принято завтра. Тогда заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, где не менее 80% персонала уже вакцинировано первой дозой.

По данным Минздрава, за последнюю неделю количество новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло на 68%, а госпитализаций - на 51%.

Ранее заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк предложила допускать к работе в парламенте только тех нардепов, которые привиты против коронавируса.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Леся Лещенко