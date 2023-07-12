Глава Минобороны Украины обеспокоен возможными гарантиями безопасности.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал "израильский сценарий" для Украины. Он сомневается поводу таких гарантий безопасности.

Глава оборонного ведомства Украины озабочен гарантиями в "израильском стиле", которые лидеры "Большой семерки" должны предложить Украине.

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"После Будапештского меморандума (соглашение от 1994 года между Великобританией, США и Россией, в котором Москва обещала не атаковать Украину и не угрожать ей финансово – УНИАН) мы не будем верить или не будем просто доверять бумагам без каких-либо вложений", - заявил Резников в комментарии The Telegraph.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Украина ожидала получить гарантии безопасности, а также решение о членстве в Альянсе.

12 июля стало известно, что страны "Большой семерки" подготовили долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Их уже окрестили "историческими" и шагом к завершению нынешней фазы войны с Российской Федерацией.

Кроме того, партнеры проведут индивидуальные переговоры с Украиной, чтобы предложить двусторонние обязательства по безопасности для повышения обороноспособности Киева и сдерживания российской агрессии.

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