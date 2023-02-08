При этом оба все еще не лишились удостоверения народных депутатов.

Вчера, 7 февраля, в администрации дорог и транспорта Дубая заметили людей похожих на народных депутатов Украины Наталью Королевскую и ее мужа Юрия Солода.

Как сообщил украинский журналист Михаил Ткач, Королевскую и ее мужа заметили читатели "УП". Пару сняли на видео.

По данным Ткача, Королевская и Солод приехали получить водительское удостоверение ОАЭ, а удостоверений народных депутатов Украины они до сих пор не лишились, хотя и написали соответствующие заявления.

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"Водительское удостоверение ОАЭ могут получить только резиденты ОАЭ. А это значит что либо Королевская, либо Солод, либо оба депутата украинского парламента - уже стали резидентами Объединенных Арабских Эмиратов", - отметил Ткач.

Батальон Дубай - что известно

Супруги Наталья Королевская и Юрий Солод стали фигурантами расследования "Батальон Дубай" журналистов издания "Украинская правда".

Отмечается, что Королевская с мужем живет в Address Beach Resort. Супруги в середине октября видели в офисе крупнейшего застройщика в городе Emaar. Они купили недвижимости в Дубае на 10 миллионов долларов.

Кроме того, в Главном управлении разведки сообщили, что Королевской кум Путина - Виктор Медведчук предложил остаться в Украине и перехватить власть сразу после оккупации Россией.

Также 23 января в СМИ просочилась информация, что четырех народных депутатов от запрещенной ОПЗЖ лишат мандатов, в том числе Юрия Солода и Наталью Королевскую.

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