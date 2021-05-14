Драка возникла во время обсуждения рынка земли.

Бывший нардеп Олег Барна устроил драку в прямом эфире с депутатом от "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком.

Инцидент произошел на ток-шоу "Политика без правил".

Драка возникла при обсуждении рынка земли, но политики начали обмениваться личными оскорблениями. При этом Барна грубо обратился к оппоненту, сказав: "Не веди себя как быдло зеленое".

После этого Олег Барна вскочил с места и набросился на нардепа - Соломчук также поднялся, но Барная снова повалил его на кресло и продолжал бить его кулаками.

Политиков пришлось разнимать ведущим. Когда участников схватки оттащили в разные стороны депутат от "Слуги народа" отказался продолжать участие в эфире и вызвал на телеканал сотрудников полиции.

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Олег Барна не впервые попадает в скандальные ситуации. Самый известный скандал с его участием произошел в декабре 2015 года, когда он пытался вынести с трибуны Верховной Рады тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка.

В октябре 2018 года Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады. Реакцию нардепа вызвал вопрос журналиста о кнопкодавстве.

В декабре 2018 года Олег Барна в эфире парламентского телеканала "Рада" подрался с нардепом от ВО "Свобода" Юрием Левченко.

А в 2019 году Олег Барна набросился на сторонника тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского Святослава Юраша.

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Автор: Олег Давыгора