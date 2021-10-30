В МВД Грузии заверяют, что ничего особенного не происходит, и подразделения полиции дежурят на территории пенитенциарного учреждения из соображений безопасности.

Полицейские силы мобилизованы на территории тюрьмы в городе Рустави, где содержится экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили.

Об этом сообщает Грузия Online.

"Сегодня утром десятки сотрудников МВД были доставлены на территорию пенитенциарного учреждения на полицейском автобусе. Кадры с места показали несколько грузинских телеканалов. По сообщениям СМИ, до прибытия спецподразделений в руставскую тюрьму также приехала бригада скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В министерстве внутренних дел Грузии заявляют, что ничего особенного не происходит, и подразделения полиции дежурят на территории пенитенциарного учреждения из соображений безопасности.

"Естественно, периодически происходит ротация сотрудников, и сегодня во время ротации СМИ сняли видеокадры передвижения", - отметили в МВД.

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Справка УНИАН. Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых - незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Автор: Тамара Отовская