По словам чиновника, с ноября прошлого года его команда начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий.

В понедельник, 10 июня, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении. Это произошло вскоре после отставки вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова.

"Я покидаю пост главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, начиная с ноября прошлого года, команда Агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий. Он утверждает, что Агентству полностью отменили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог, "начали кошмарить бюрократией", когда документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления согласовывались в правительстве месяцами, а также с начала года Агентству "существенно обрезали заработную плату".

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Найем отметил, что несмотря на все эти преграды, за все время большой войны Агентство не провалило и не остановило ни одного проекта, военного груза и эвакуационного маршрута. Одним из крупнейших проектов Агентства, по словам главы, является сооружение защитных конструкций от дронов и ракет на 22 распределительных подстанциях НЭК "Укрэнерго" и защита 103 объектов энергетики от осколочных поражений, которое было поручено решением Ставки Верховного главнокомандующего.

"Все это было возможно благодаря поддержке министерства и министра, которые позволяли принимать самостоятельные решения и достигать результатов, не ожидая ударов в спину. С увольнением министра это стало невозможным, и последнее решение главы правительства об отмене моего официального участия в Конференции по восстановлению Украины в Берлине это подтвердило", – добавил Найем.

Накануне Bloomberg сообщало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заблокировал присутствие главы агентства реконструкции Мустафы Найема на ежегодной конференции по восстановлению Украины, которая будет проходить в Берлине 11-12 июня. Глава правительства отклонил просьбу о командировке.

Госагентство восстановления и развития - что известно

Начиная с августа 2021 года Мустафа Найем работал заместителем министра инфраструктуры, а затем министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Тогда он отвечал за дорожное хозяйство, автомобильные перевозки, безопасность на транспорте, развитие пограничной инфраструктуры и сервисов для водителей.

13 января 2023 года Кабинет министров создал Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, которое будет координировать проекты по восстановлению государства. 27 января Кабмин назначил Мустафу Найема председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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