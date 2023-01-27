Его заместителем в Госагентстве стал глава "Укравтодора" Евгений Кузькин.

Кабинет министров назначил Мустафу Найема председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Также Кабмин уволил Найема с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Кроме этого, Кабмин назначил заместителем председателя Госагентства председателя "Укравтодора" Евгения Кузькина, которого также перед этим уволил с занимаемой ранее должности.

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Госагентство восстановления и развития - что известно

Как сообщал УНИАН, 13 января Кабмин образовал Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, которое будет координировать проекты по восстановлению государства.

Госагентство создано путем объединения двух существующих государственных агентств - агентства инфраструктурных проектов и агентства автомобильных дорог. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, это позволит оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов.

Напомним, Мустафа Найем с августа 2021 года работал заместителем министра инфраструктуры, а впоследствии министра развития громад, территорий и инфраструктуры. Он отвечал за дорожное хозяйство, автомобильные перевозки, безопасность на транспорте, развитие пограничной инфраструктуры и сервисов для водителей.

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