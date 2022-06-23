Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается сегодня.

Глава Европейского совета Шарль Мишель уверен, что лидеры Европейского Союза 23 июня официально присвоят статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Об этом Мишель сказал перед началом встречи с лидерами Балканских стран, опубликовав видео своего брифинга в Twitter.

"Это решающий момент для Европейского Союза. Это геополитический выбор, который мы сделаем сегодня. Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украине, Грузии и Молдове", - сказал Мишель.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

После этого в офисе президента назвали действия, которые нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Как известно, решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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