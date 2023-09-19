Он отмечает, что смена заместителей при смене руководства, - это "естественная вещь".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, когда в Министерстве обороны могут появиться новые заместители министра.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, говоря об увольнении правительством почти всех заместителей министра обороны Украины. "Это естественная вещь: когда есть смена руководства, то меняются заместители. Насколько мне известно, все они без исключения написали заявления о своем увольнении. Сегодня Кабинет министров эти заявления рассмотрел", - отметил Данилов.

По его мнению, новые люди на эти должности могут быть назначены уже в ближайшее время. "Я думаю, что в ближайшее время, сразу после возвращения министра из заграничной командировки, будут назначены или переназначены заместители министра", - сказал секретарь СНБО и добавил, что это видит в этой ситуации некую "катастрофу".

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Отставка Резникова и его заместителей

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада Украины отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны, на следующий день парламент принял решение о назначении на эту должность Рустема Умерова.

По законодательству, после увольнения министра должны быть уволены и его заместители. Об этом решении стало известно вчера.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, в списке "на увольнение" отсутствует генерал Александр Павлюк, который является первым заместителем главы министерства. Нардеп считает, что впоследствии он также напишет заявление.

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