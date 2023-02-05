Имущество экс-чиновников будет конфисковано в пользу государства.

В субботу, 4 февраля 2023 года, были лишены гражданства экс-чиновники времен президентства Виктора Януковича. Далее против них планируют ввести санкции.

Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамия напомнил, что гражданства лишили Андрея Клюева, Дмитрия Табачника, Александра Клименко, Виталия Захарченко, Александра Якименко и других "менее публичных людей из их политической орбиты".

"Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов", – добавил Арахамия.

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Лишение гражданства чиновников-предателей

В субботу, 4 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что сделан очередной шаг с целью очищения Украины от тех, кто встал на сторону российского агрессора. Затем стало известно о том, что ряд чиновников времен Януковича лишили украинского гражданства.

Ранее украинского гражданства лишили Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Позже Зеленский отметил, что большинство лишенных гражданства Украины лиц имели паспорта другого государства.

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