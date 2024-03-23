По словам спецпредставителя КНР Ли Хуэя, война в Украине может усиливаться еще больше.

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что Россия и Украина надеются, что война может завершиться благодаря переговорам, несмотря на то, что воюющие стороны по-разному видят решение конфликта. Также он предложил провести международную мирную конференцию, где участниками будут как Украина, так и Россия. Об этом пишет Reuters.

Ли Хуэй предупредил дипломатов и журналистов во время своего последнего визита в Москву, Киев и несколько столиц Европы, что война может обостриться еще больше.

"Все стороны настаивают на своих позициях, и существует относительно большой разрыв в их понимании мирных переговоров... но все согласны с тем, что переговоры, а не оружие, в конце концов, положат конец этой войне. Через более чем два года после начала войны не только нет признаков затишья в боевых действиях, но и существует угроза дальнейшей эскалации конфликта", - подчеркнул он и добавил, что прекратить огонь будет сложно.

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В Reuters напомнили, что Китай и РФ заключили договор о партнерстве "без ограничений" до начала полномасштабного вторжения России в Украину, поэтому в Пекине не осуждали Кремль за вторжение. В свою очередь некоторые украинские чиновники заявили, что Китай должен быть привлечен к переговорам, чтобы прекратить войну.

По словам Ли Хуэя, РФ ценит усилия Китая относительно последнего раунда "челночной дипломатии", в рамках которой он посетил Германию, Францию и Польшу, а в Киеве считают его недавний визит "важным".

Также он отметил, что Китай стремится, чтобы международная конференция была признана и Россией, и Украиной и чтобы обе стороны были ее равноправными участниками. Он считает, что конференция, которую планирует провести Швейцария в этом году, "обречена на провал".

"Я должен подчеркнуть, что китайская сторона не предпочитает одну сторону над другой, а лишь хочет убедиться, что встреча будет успешной. Как видите, намерения китайской стороны очень четкие: способствовать скорейшему политическому урегулированию этого кризиса", - сказал политик.

Ли добавил, что Китай "с распростертыми объятиями" будет принимать все, что будет способствовать деэскалации конфликта и переговорам.

"В будущем Китай будет продолжать играть уникальную роль и делиться "китайской мудростью", - подчеркнул он.

Кто еще выступает за мирные переговоры между Украиной и РФ

Как писал УНИАН, Папа Римский Франциск также настаивает на мирных переговорах между Украиной и РФ. Он подчеркнул, что продолжение ведения боевых действий - это всегда поражение.

"Давайте никогда не забывать, что война - это всегда поражение. Нельзя продолжать войну. Мы должны приложить все усилия, чтобы провести переговоры о прекращении войны", - отметил Франциск.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия - это страна-террорист. По его словам, с террористами не разговаривают, а уничтожают.

"Но, имейте в виду, что с террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают. Тем более, какие переговоры? Вы послушайте риторику Путина. О каких переговорах вообще идет речь? Когда они о них говорили? У них задача одна: или Стамбульская капитуляция, которую они в свое время хотели продвинуть, или какая-то вещь, которая лишает нас суверенитета, лишает вообще права нашей нации на существование. Вот и все предложение Российской Федерации", - объяснил он.

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