Ни о каких мирных переговорах речь пока не идет вообще.

Россия - это страна-террорист, а в современном мире с террористами не разговаривают, их уничтожают.

"Какие с Россией мирные переговоры, если эта страна - агрессор? Это страна-террорист", - подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в эфире информационного марафона.

Он отметил, что Россию должны все признать страной-террористом, чтобы после этого о чем-то говорить.

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"Но, имейте в виду, что с террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают. Тем более, какие переговоры? Вы послушайте риторику Путина. О каких переговорах вообще идет речь? Когда они о них говорили? У них задача одна: или Стамбульская капитуляция, которую они в свое время хотели продвинуть, или какая-то вещь, которая лишает нас суверенитета, лишает вообще права нашей нации на существование. Вот и все предложение Российской Федерации", - подчеркнул Данилов.

В то же время, он сказал, что без Украины никто украинскую судьбу решать не будет.

"Мы не позволим никому, ни одной стране без нас, без воли нашего народа что-то там решать", - секретарь СНБО.

Он отметил, что если считает, что Украина должна лишиться своих территорий и суверенитета, то пусть свое отдают.

"У нас есть Конституция, которая четко определяет наши границы, у нас есть наша страна, и мы действуем в пределах способом, определенным нашим законодательством", - сказал Данилов.

Он напомнил, что позиция Украины относительно переговоров известна и неоднократно объявлялась.

"Вон из Украины и после этого мы будем с вами начинать о чем-то говорить", - сказал Данилов.

Переговоры РФ и Украины - последние новости

Отдельные страны считают, что без участия России мирный процесс невозможен. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирный процесс по войне в Украине не будет функциональным без России.

В то же время, посол Китая в Швейцарии Ван Шихтин заявил, что для деэскалации конфликта нужно "побудить Россию и Украину как можно быстрее восстановить прямой диалог".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, чтопервый глобальный саммит состоится в Швейцарии без РФ.

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