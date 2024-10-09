В частности академик напомнил о реакции Китая относительно намерений Путина внести изменения в ядерную доктрину РФ.

Полномасштабная война РФ против нашего государства разделила мир, поэтому Украина и Китай оказались в разных лагерях. Об этом заявил первый вице-президент НАН Украины Владимир Горбулин в интервью "Укринформ".

"Большая война РФ против Украины, среди прочего, обусловила разделение мира, и мы де-факто оказались с КНР в разных лагерях. Однако диалог не прекратился. Показательным стал эпизод, когда Путин объявил о намерениях внести изменения в ядерную доктрину, которые позволили бы использовать ядерное оружие в ответ на атаки неядерных государств с применением конвенционного вооружения. Китай, возможно неожиданно для некоторых, выступил в совместном заявлении с еще 11-ю государствами с предостережением от применения ядерного оружия", - отметил он.

Горбулин не сомневается, что это предостережение было адресовано российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, для Украины такой сигнал свидетельствует о необходимости продолжения диалога, "даже тогда, когда кому-то это кажется безнадежным делом".

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Академик также рассказал, что на протяжении долгого времени украинские наука и оборонно-промышленный комплекс работали на Китай в рамках проектов Производственно-территориальной системы (ВТС). Он напомнил, что Украина также помогала даже в разработке систем управления для авианосцев и военно-транспортных самолетов во время этого сотрудничества.

"Но уже в новой Стратегии национальной безопасности от 2020 года стратегический характер сотрудничества с Китаем не упоминался. В определенной степени это было логичным, поскольку во время российско-украинской войны происходило сближение Китая с РФ во всех сферах, включая военную. Китай умеет балансировать - это его традиция. Украина учится защищать свои национальные интересы, хоть превратить это в традицию во время широкомасштабной войны крайне трудно", - подчеркнул Горбулин.

Китай и Украина - последние новости

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что разочарованы информацией о решении Швейцарии поддержать инициативу Китая и Бразилии по окончанию войны в нашей стране. Там отметили, что не могут понять логики такого решения.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что заявления Пекина о мире в Украине не совпадают с действиями. Он отметил, что около 70% станков и 90% микроэлектроники, которые импортирует РФ, происходят из Китая и Гонконга.

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