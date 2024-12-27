В частности, Украине важна реакция Китая для влияния на Россию в темах ядерной безопасности и продовольственной безопасности.

В Министерстве иностранных дел Украины озвучили темы сотрудничества с Китаем на следующий 2025 год. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

В частности, у спикера спросили об итогах развития отношений с Китаем в 2024 году и о задачах развития этих отношений с Пекином в 2025 году.

"Можно сказать, что 2024 год стал годом развития отношений Украины и Китая. Это очень важно, потому что после длительной паузы состоялись и двусторонние политические консультации между Украиной и Китаем, и на уровне заместителей министров иностранных дел, и первый за последние 12 лет визит министра иностранных дел Украины в Китай, непосредственно, где были переговоры", - сказал Тихий.

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Также, в Нью-Йорке на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел Украины и Китая.

"Это все свидетельство того, что политический диалог между Украиной и КНР развивается. Очень важно, что это прямой диалог, без посредников. И собственно есть возможность непосредственно обмениваться мнениями. Мы считаем, что участие и роль Китая важны для приближения справедливого мира в Украине", - подчеркнул Тихий.

В частности, ранее министр Андрей Сибига отмечал, что Китай - это одна из тех стран, которая может иметь влияние на Россию.

Украина и в дальнейшем поддерживает контакт с китайской стороной.

"Кроме того, считаем, что реакция Китая и других стран важна в темах ядерной безопасности и продовольственной безопасности. Это те темы, в которых Россия создает системные, глобальные угрозы. И мы нуждаемся в реакции, в частности, Китая на эти действия России для того, чтобы показывать, что эти действия не будут терпеть и глобальная продовольственная и ядерная безопасность критически важны для Пекина и других ключевых столиц мира", - объяснил Тихий.

Также спикер добавил, что очень важной темой для Украины в Черном море еще является свобода мореплавания.

"На 2025-й год планируем эти контакты развивать. У нас начал работу в Украине новый посол КНР. И рассчитываем, что это тоже важный сигнал со стороны китайской стороны о том, что отношения с Украиной являются для них важными, и рассчитываем, что они будут развиваться на всех уровнях в следующем году. И работаем над этим", - отметил Тихий.

Китай и Украина - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украине официально начал работать посол Китая Ма Шенкунь. Китайский посол в Украине, Ма Шенкунь, имеет многолетний опыт в дипломатической сфере - работал в Вене и Женеве. А в 2019 году был назначен заместителем директора Департамента контроля над вооружениями МИД Китая.

В то же время аналитик и журналист Сергей Гармаш заявил, что "мирный план" Китая и Бразилии для Украины вполне приемлем. По его словам, уже сейчас можно начать диалог с Пекином по этому плану.

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