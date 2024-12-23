В Украине официально начали свою дипломатическую миссию послы Китая, Саудовской Аравии и Сербии. Они вручили президенту Владимиру Зеленскому верительные грамоты.

Зеленский поздравил послов Китая - Ма Шенкуня, Саудовской Аравии - Мухаммада бин Абдулазиза бин Салеха Аль-Барака и Сербии - Андона Сапунджи с началом работы в Киеве.

В обращении к дипломатам Зеленский подчеркнул важность активизации двусторонних отношений с каждой из стран. Послы обсудили с главой государства перспективы сотрудничества и развития двусторонних отношений.

Китайский посол в Украине, Ма Шенкунь, имеет многолетний опыт в дипломатической сфере - работал в Вене и Женеве. А в 2019 году был назначен заместителем директора Департамента контроля над вооружениями МИД Китая.

Назначение украинских послов

21 декабря президент Владимир Зеленский уволил украинских послов в ряде государств. Об этом говорилось в указах главы государства обнародованных на сайте Офиса Президента.

В частности, был уволен Андрей Праведник с должности посла Украины в Кении и Руанде по совместительству, Андрей Таран в Словении, Петр Бешту - в Литве, Сергей Корсунский - в Японии.

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