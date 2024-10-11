По словам украинского посла в Китае, Украина придает важное значение развитию отношений с КНР.

Китай имеет дружеские отношения с Украиной, а также страна готова продолжать "взаимовыгодное сотрудничество". Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел КНР по результатам встречи помощника главы МИД Китая Лю Биня и посла Украины Павла Рябикина.

По словам Лю Биня, Китай и Украина являются "традиционно дружественными странами". Кроме того, Китай готов наладить взаимовыгодное сотрудничество между странами в различных сферах и планирует способствовать "непрерывному развитию" таких отношений.

В то же время Рябикин отметил, что Украина придает важное значение развитию отношений с Китаем и готова "активно способствовать обменам между двумя странами на всех уровнях и сотрудничеству в различных сферах".

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"Стороны также обменялись мнениями относительно политического урегулирования украинского кризиса", - отметили в сообщении МИД Китая.

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Ранее посол Украины в Бразилии Андрей Мельник рассказал, есть ли будущее у китайско-бразильского мирного плана по окончанию войны в Украине. По его словам, такая инициатива вряд ли будет иметь успех, ведь риторика в этих странах в отношении нашего государства разная.

В то же время посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн заявил, что его страна не присоединилась и не подписала никаких коммюнике после встречи, которую провели Китай и Бразилия на прошлой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Швейцария поддержала "мирный план" Китая в отношении Украины.

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