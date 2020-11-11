В Харькове Кернеса не видели с сентября - он лечится от коронавируса в Германии.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, которого недавно переизбрали на новый срок, планирует вернуться в город до старта работы новоизбранного горсовета. Он намечен на первую половину декабря.

Об этом сообщил спикер городского совета Юрий Сидоренко в эфире канала "Украина 24".

Ранее местная полиция открыла уголовное дело по факту исчезновения Кернеса, позже закрыла его. Заявление правоохранителям подал харьковчанин. В мэрии на это отреагировали с юмором.

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"Юмор приходит постепенно. Ведь когда его похоронили впервые - было не до шуток. А когда это уже пятый или шестой раз происходит, то иначе как с юмором относиться к этому невозможно. До первой сессии, которая состоится не позднее середины декабря, он должен быть здесь", - пояснил Юрий Сидоренко.

Болезнь Кернеса: что известно

С 17 сентября этого года Кернес находится на лечении в немецкой клинике "Шарите". Немецкие врачи спасают его от тяжелой формы COVID-19 и его последствий.

На фоне таинственности, которой окружено состояние здоровья Кернеса, регулярно появляются слухи о его смерти.

Накануне в сети появилось фото Кернеса из берлинской больницы.

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Автор: Юрий Годован