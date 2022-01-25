Как сообщил источник в правительстве, жены сотрудников посольства и дети до 18 лет получили указание покинуть Украину.

В Канаде приказали членам семей дипломатических сотрудников, которые находятся в Украине, покинуть страну.

Об этом сообщает издание The Globe And Mail.

Это решение появилось после того, как Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Австралия объявили об аналогичных шагах на фоне опасений, что российский президент Владимир Путин может вскоре отдать приказ совершить вторжение в Украину.

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В понедельник, 24 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что его правительство "отслеживает ситуацию в Украине чрезвычайно внимательно", отвечая на вопрос, совершит ли Канада аналогичные шаги, как ее союзники.

Трюдо добавил, что есть много планов действий в непредвиденных ситуациях.

"Безопасность канадских дипломатов и семей, несомненно, является первоочередной", - сказал Трюдо.

Как сообщил источник в правительстве, жены сотрудников посольства и дети до 18 лет получили указание покинуть Украину.

Позже должно появиться официальное уведомление об этом.

В то же время посольство Канады в Киеве и консульство во Львове будут оставаться открытыми.

Напомним, по данным украинского МИД, по состоянию на 24 января лишь четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и сотрудников, или позволить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

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