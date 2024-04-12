Политики заверили, что их страны будут долгосрочно поддерживать Украину в рамках Совместной декларации стран G7.

Премьер-министры Канады Джастин Трюдо и Франции Габриэль Атталь выразили осуждение из-за войны России против Украины. Они заявили, что их страны остаются "твердо преданными" независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ вместе с ее территориальными водами. Об этом политики сказали в совместном заявлении по итогам их встречи, передает "Европейская правда".

По их словам, они будут и в дальнейшем оказывать финансовую, военную, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украине столько времени, сколько будет необходимо.

"Мы считаем, что именно Украина должна решать, как защищать себя и свой народ. Канада и Франция будут продолжать свою поддержку на двустороннем уровне и через все международные организации, членами которых они являются", - добавляют в заявлении.

Кроме того, представители стран дали обещание продолжить усилия в рамках Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Также Трюдо и Атталь подтвердили, что их страны будут долгосрочно поддерживать Украину в рамках Совместной декларации стран G7 в поддержку нашего государства и соответствующих двусторонних соглашений, которые недавно были приняты в этом году.

"Канада и Франция полны решимости помочь в восстановлении и реконструкции Украины, реагируя на неотложные гуманитарные потребности, поддерживая реформы и антикоррупционные усилия, а также усиливая торговые инвестиции в Украину с целью содействия участию частного сектора", - подчеркнули премьер-министры.

Поддержка Канады и Франции для Украины

Как писал УНИАН, в марте Канада выделила Украине 1,5 миллиарда долларов финансовой помощи. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что эти средства помогут украинскому правительству финансировать дефицит, в частности социальные программы помощи.

Также министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна предоставит ВСУ сотни единиц бронетехники и ракеты.

"Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужна, например, наша фронтовая бронированная техника (VAB): это абсолютно ключевое значение для мобильности войск... Это старое оборудование, которое все еще работает, сможет принести прямую пользу Украине в значительных количествах", - отметил он.

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